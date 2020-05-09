Російська телеведуча Анфіса Чехова показала свого єдиного сина

42-річна телезірка нечасто балує шанувальників дуже особистими знімками, тому кожен новий кадр Чехової, в якому вона позує зі своїм синочком, стає для фанатів справжнім сюрпризом, передає Politeka.net.

9 травня в День перемоги Анфіса опублікувала знімок, де зображена з великим букетом жовтих троянд в обнімку зі своїм 6-літнім сином Соломоном.

«Ми погано підготувалися до свята 9-го травня. Не вивчили вірші, не наділи пілотки. Не зробили фотосесію в лісах і шинелі🤦🏻‍♀️», написала вона.

У своєму довгому пості Чехова подякувала ветеранам за перемогу, а також не забула згадати про підступну китайському вірус, який особливо косить літніх людей.

«Спасибі нашим дідам і прадідам за те, що були стійкими і відважними, за те що робили те, що не могли не робити, за те що пережили це жахливий час! І хочеться, щоб залишилися ветерани пережили і цей вірус!», - написала телезірка.

Користувачі не залишилися осторонь і почали нахвалювати телеведучу.

«Анфіса , з кожним роком все красивіше і молодше 😍😍😍», «Прекрасна мама і чарівний синку», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії. Телеведуча постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

Нагадаємо, що Чехова в мереживний ночнушке розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі: "Вогонь".

Як повідомляла Politeka, лідер групи "ВВ" Скрипка розкрив Анфісі Чеховій пікантний секрет: "Кожен день...".

Також Politeka писала, що пишногруда Чехова ледве уместила форми в тісний купальник і похвалилася фігурою: «Ммм, яка булочка».