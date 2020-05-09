Відома російська актриса Евеліна Бледанс розповіла про трагічну загибель своїх родичів

Як повідомляє Politeka.net, 9 травня знаменитість вшанувала пам'ять свого діда і присвятила йому відео на сторінці в Instagram, щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Евеліна Бледанс поділилася трагедією, яка сталася з її ріднею під час Другої світової війни. За її словами, її родичі загинули від рук німецьких загарбників, поки голова родини бився на фронті.

"Спасибі дідові за Перемогу! Поки Микола Ващинский воював, його дружина і четверо дітей були по-звірячому вбиті фашистами.

Вічна пам'ять загиблим! Вічна Слава Героям!", - підписала вона відеоролик.

На честь знаменної дати актриса одягла довгу червону сукню і повісила на плечі хустку. Варто відзначити, що зачіска Бледанс виглядає дещо розпатланою. Такий зовнішній вигляд надав їй ще більшого трагізму.

Користувачі соціальної мережі підтримали знаменитість в коментарях. Багато розплакалися від віршів і трагічної історії:

"До сліз... До глибини душі... Вічна пам'ять героям!"; "Жах, що пережили ці люди....Вічна пам'ять"; "До сліз, зворушливо"; "З Днем Перемоги!!! зі сльозами на очах🎉🎉🎉".

Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею.

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