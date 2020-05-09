Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь любить кружляти голови шанувальникам різними знімками, однак цього разу щось пішло не так

Красуні доводиться проявляти фантазію на карантині, щоб не розчаровувати своїх передплатників, і вона непогано справляється. Змінює вбрання майже кожен день і постійно показує нові образи на її сторінці в мережі Instagram. За блогом українки спостерігає майже 80 тисяч шанувальників, передає Politeka.net.

В цей раз Леоніла вирішила продемонструвати фото, як розважається зі своєю подружкою. Дві дівчини вийшли на прогулянку в стильних вбраннях. Для цього Гузь вбралася в білі штани і сорочки, а на ноги взула кросівки.

На фото дівчини відображені в обнімку, модель тримає в руках смартфон, а її напарниця пляшку з алкогольним напоєм.

«Коли добре))🥳🥂», - саме так підписала нове фото Леоніла Гузь.

Не всі фолловери виявилися в захваті від побаченого, деякі розкритикували зовнішність красуні.

«Чому в 21 вона виглядає як я в 35 🙁»,- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, модель влаштувала відверту фотосесію в купальнику.

На дівчині з одягу тільки спокусливий чорний купальник, який прикриває рівно стільки, щоб не перетнути межу пристойності, і стильні сандалі.

Гаряча брюнетка прийняла звабливу позу: Леоніла всілася своїми "булочками" на східцях сходів, широко розставивши ноги. При цьому лямки купальника зрушила наперед настільки, що злегка засвітила свої соковиті персики". А від звабливих вигинів її стегон і зовсім можна втратити дар мови.

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