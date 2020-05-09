В Пенсійному фонді пояснили, як працює формула для перерахунку пенсій при індексації

Як повідомляє Politeka.net, вже з 4 травня українцям будуть нараховувати оновлені виплати. Уряд оприлюднив спеціальну формулу, за якою розраховують надбавку.

Як виявилося індексується не вся пенсія, а лише показник середньої заробітної плати (доходу) після відрахування страхових внесків. Коефіцієнт збільшили до 1,11, тобто на 11%. З урахуванням цього середня пенсія в Україні зросте на 260 гривень. Варто враховувати, що збільшення розрахували індивідуально для кожного пенсіонера.

Формула виглядає таким чином: Розмір пенсії = СЗ х Ікз х Кс

СЗ - це середня заробітна плата або дохід за три календарні роки перед індексацією, з якого сплачено страхові внески. Мається на увазі не зарплата окремо взятого пенсіонера, а середній показник по країні.

Ікз - індивідуальний коефіцієнт зарплати, співвідношення виплат конкретного українця до середніх по Україні. А Кс - коефіцієнт страхового стажу.

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова пояснила, що більше всього на підсумкову суму надбавки впливає заробітна плата українців, тобто, індивідуальний коефіцієнт.

"Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її вважали, а в меншій мірі - від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низької заробітної плати пенсія апріорі не буде високою", - заявила представник ПФУ.

тобто, можна все життя пропрацювати на низькооплачуваній посаді і отримувати мінімальну пенсію, а найбільше отримають ті, хто ще до виходу на пенсію отримував високу зарплату. У Пенсійному фонді також повідомили, що в травні вже виділили 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.

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