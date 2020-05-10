Багато артистів вибирають собі в дружини справжніх красунь, з якими не соромно з'явитися на червоній доріжці

Politeka.net згадала найгарячіших дружин відомих акторів, спортсменів і шоуменів.

Дружина російського коміка Олександра Ревви, що виступає під псевдонімом Артур Пирожков, підкорила мільйони сердець. Анжеліка народила коміку двох дочок, при цьому зумівши зберегти неймовірну фігуру. Красуня не упускає момент похвалитися своїми формами.

Дружина українського актора Дмитра Ступки Поліна Логунова любить похизуватися голими фото у своїх соцмережах. Дівчина не соромиться демонструвати оголені груди та сідниці.

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який був гравцем київського "Динамо", Ірина ще більш відверта, ніж Логунова. Вона епатує публіку гарячими фото, демонструючи свої силіконові груди у всій красі.

А ось російський комік Павло Воля одружився на гімнастці Ляйсан Утяшевій, яка має не тільки яскраву зовнішність, але і надзвичайну фігуру. Крім цього, Утяшева має відмінну розтяжку, що теж є великим плюсом для жінки.

Український хореограф, суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма теж одружився на гарячій красуні. Його дружина Ліліанна володіє гарною фігурою і яскравою зовнішністю. Сам Яма зізнавався, що вважав її занадто гарною для себе.

Нагадаємо, що розкішна дружина Артура Пирожкова показала, чим заманила зіркового чоловіка: «Яка божественна».

Як писала Politeka, безсовісна дружина зірки "Динамо" повністю роздяглася і змусила чоловіків червоніти: "Космічна".

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