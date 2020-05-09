Стало відомо, як саме НБУ спростив українцям проведення валютних операцій

Як передає Politeka.net, про це йдеться у звіті за 2019 рік, який був опублікований на офіційному порталі регулятора.

Згідно з документом, у минулому році регулятор скасував близько 40 обмежень на валютні операції.

Зокрема, були скасовані обов'язкова для бізнесу продаж валюти, ліміти на виплату дивідендів за кордон. Також була запущена онлайн-послуга купівлі валюти та система електронних лімітів для інвестицій за кордон.

Більш того, в 2019 році скасували вимоги для бізнесу попередньо резервувати гривню для придбання валюти, і вдвічі збільшили термін для розрахунків за експортно-імпортними контрактами.

У документі також сказано, що в минулого року зростання цін сповільнилося, а показник інфляції склав 4,1%, що виявилося мінімумом за останні шість років.

Зазначимо, що з 28 квітня в Україні також ускладнили банківські перекази через набуття чинності закону про фінмоніторинг.

За словами аналітика Олександра Зарайського, в ЗМІ даремно розігнали паніку навколо цього закону, оскільки він ускладнить життя лише тим, хто одержує хабарі та інші незаконні доходи, передає kh.vgorode.ua.

"Якщо відкинути той факт, що він був прийнятий у відповідності з міжнародними угодами та договорами, які підписала Україна, то основна мета цих змін – ускладнити життя тих, хто одержує хабарі та інші незаконні доходи. Щоб незаконно отриману готівку було неможливо або дуже складно перевести в безготівкову форму, не залишивши слідів, які вказували б на джерело походження цих грошей", - стверджує фахівець.

Він також попередив українців, які займаються торгівлею в мережі Інтернет, оскільки їх рахунки під загрозою.

"У певний момент банк (проводячи моніторинг платежів, що надходять на особові картки) може звернути увагу на той факт, що на вашу картку дуже часто надходять гроші від різних людей – і заблокувати її", - додав Зарайський.

Нагадаємо, що гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться...".

Як повідомляла Politeka, переказ грошей за новими правилами: українцям розповіли, кого це не торкнеться, "до кінця 2020 року...".

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