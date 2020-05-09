Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі завжди була мрією для багатьох чоловіків
29 років тому Моніка Беллуччі з'явилася у фотосесії для журналу GQ. Її ідеальна фігура просто зводить з розуму чоловіків не тільки того часу, але й зараз.
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Вона надзвичайно чудова у своїй молодості, а зараз стала ще красивішою.
Незважаючи на свої 56 років вона виглядає максимум на 30 і досі перебуває в чудовій фігурі, продовжуючи закохувати в себе мільйони чоловіків по всьому світу.
Не так давно, актриса потішила своїх шанувальників новою спокусливою фотосесією.
На знімках 55-річна Беллучі ефектно лежить на дивані в чорній кофтині з ремінцем і коричневому пальто. Але актриса не одягла ні штани, ні спідницю — тільки тонкі колготки, які вдало підкреслили її розкішні форми.
Нагадаємо, престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».
Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному плаття: «Карколомна».
Також Politeka писала, что Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".