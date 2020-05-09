Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі завжди була мрією для багатьох чоловіків

Її любили, нею захоплювалися, про неї мріяли, на неї не могли надивитися.

На фотографії незрівнянної Моніки можна дивитися нескінченно. Її кар'єра почалася дуже рано, адже їй не було навіть 18 років

29 років тому Моніка Беллуччі з'явилася у фотосесії для журналу GQ. Її ідеальна фігура просто зводить з розуму чоловіків не тільки того часу, але й зараз.

Вона надзвичайно чудова у своїй молодості, а зараз стала ще красивішою.

Незважаючи на свої 56 років вона виглядає максимум на 30 і досі перебуває в чудовій фігурі, продовжуючи закохувати в себе мільйони чоловіків по всьому світу.

Не так давно, актриса потішила своїх шанувальників новою спокусливою фотосесією.

На знімках 55-річна Беллучі ефектно лежить на дивані в чорній кофтині з ремінцем і коричневому пальто. Але актриса не одягла ні штани, ні спідницю — тільки тонкі колготки, які вдало підкреслили її розкішні форми.

Нагадаємо, престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

Як повідомляла Politeka, розкішна Моніка Беллуччі розбурхала видом в тісному плаття: «Карколомна».

Також Politeka писала, что Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".