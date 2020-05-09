Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" влаштувала гарячу фотосесію на вулиці без білизни

Дівчина в цей раз вирішила нагадати про своєму розкішному відпочинку та кадрі, зробленим під час нього. Схоже, під час карантину Тетяна сумує за відпустки за кордоном і розвагами під час насиченого і бурхливого відпочинку. Дівчина продемонструвала формами, приспустивши червоне плаття і показавши фігуру без білизни.

«♥️ Фотографія, як кадр з фільму, і ніби було не зі мною, і наче зовсім це був сон 💤», - написала Котова.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Яке шикарне фото , вдалий колір сукні», «Оххх, яке гаряче фото з обалденным пейзажем😍 💗», «Який шикарний вигляд 😍», «На море хочу 🤦‍♂️😄💕», «Як картинка 😍🔝», «Тетяна ти класна😋❤️», «👌🏻Руками шкода все прикрите», «Шикарне фото. 👍👍👍», «А навіщо прикрилася)? Потрібно показувати!!!)))».

До цього дівчина постала в новій піжамі смарагдового кольору, посвітивши спокусливою фігурою і в штанах, і в шортиках.

«Яке фото? Шортики проти штанів, що подобається тобі? До речі, цей соковитий колір Green вже з'явився в панелі жіночих піжам мого бренду домашнього одягу», - написала Котова в соціальній мережі.

Ось що відповіли користувачі:

«Мені з брюками подобається, а колір взагалі 🔥», «Чарівна 💚💚💚💚💚», «Дуже,дуже красиво!», «Шортики красивіше а штани тепліше )❤️», «Мій улюблений колір 💚 хочу з шортиками)», «Вау🔥 Мені більше подобаються шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ти просто шикарна».

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