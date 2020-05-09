Співачка Лоліта Мілявська розповіла про подальші плани в особистому житті
Як передає Politeka.net, одкровеннями вона поділилася з телеведучою Катериною Андрєєвої під час прямого ефіру в Instargam. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами 56-річної артистки, хоч вона вже була в п'яти шлюби, але в даний момент не збирається ставити штамп у паспорті.
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Лоліта підкреслила, що її молодий чоловік не проти відносин без зобов'язань і не збирається від неї відмовлятися.
"Я це заслужила", - зазначила вона і додала, що до можливих зрад він ставитися з розумінням.
"Я не шкодую ні про одного статевого зв'язку, яку здійснила шлюбі чи поза ним. У моєму віці вже не відмовляють. Мені все одно, що подумає соціум. Просто моє життя більш опукла, це особливості моєї роботи", - заявила Лоліта.
Зазначимо, що у співачки є дочка Єва, якій вже виповнилося 22 роки.
Лоліта не хоче робити з дочки публічну персону, але відомо, дівчинка живе з бабусею у Києві, в той час як сама Лоліта живе в Росії.
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