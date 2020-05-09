Співачка Лоліта Мілявська розповіла про подальші плани в особистому житті

Як передає Politeka.net, одкровеннями вона поділилася з телеведучою Катериною Андрєєвої під час прямого ефіру в Instargam. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами 56-річної артистки, хоч вона вже була в п'яти шлюби, але в даний момент не збирається ставити штамп у паспорті.

Лоліта підкреслила, що її молодий чоловік не проти відносин без зобов'язань і не збирається від неї відмовлятися.

"Я це заслужила", - зазначила вона і додала, що до можливих зрад він ставитися з розумінням.

За її словами, на думку інших вона просто не звертає уваги.

"Я не шкодую ні про одного статевого зв'язку, яку здійснила шлюбі чи поза ним. У моєму віці вже не відмовляють. Мені все одно, що подумає соціум. Просто моє життя більш опукла, це особливості моєї роботи", - заявила Лоліта.

Зазначимо, що у співачки є дочка Єва, якій вже виповнилося 22 роки.