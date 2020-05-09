Все виявилося дуже просто

Британська співачка Адель зуміла скинути 45 кілограмів

Причиною кардинальної зміни зовнішності багато хто називав її розлучення, після чого вона стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.

Тренер 32-річної співачки не згоден з такими чутками, і відкрив секрет такого неймовірного перетворення.

За його словами Адель ніколи не соромилася своїх форм, і підкреслив, що вони навіть не планували домогтися таких результатів.

"Коли ми з Адель почали шлях боротьби з кілограмами, у нас не було мети зробити її суперстрункою. Нашою метою було тільки здоров'я після вагітності. Нам довелося готуватися до концертного туру і виснажливого графіка. Поступово вона звикла до тренувань і стала ретельніше вибирати їжу", - розповів тренер.

Але він не заперечує того факту, що співачці все ж було складно після розлучення і вона перебувала в депресії, але не здалася, і заради сина зважилася на такий крок.

Варто відзначити, що не всі шанувальники співачки взяли її оновлений образ і деякі стали називати її "анорексічкою". Також є думка, що через схуднення вона втратила свою індивідуальність.

Раніше ми писали, що влітку співачку Адель помітили з новим бойфрендом.

Фото, на яких співачка з новим залицяльником трималися за руки просто підірвали інтернет.

Не так давно вона розлучилася зі своїм чоловіком і знімки «нової пари» дуже обрадували шанувальників, але даремно.

Справа в тому, що супутником Адель виявився якийсь Пол Дрейтон і як повідомляють ЗМІ, жінки його зовсім не цікавлять. Він виявився чоловіком близького друга співачки, британського коміка Алена Карра.

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