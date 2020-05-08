Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал прогулялася по порожнім українськими вулицям

Про це пише Politeka.net.

Яскраву публікацію українська актриса зробила в своєму особистому Instagram.

Зокрема, Анна Кошмал зробила відверте зізнання перед своїми шанувальниками.

"Люблю дощ і не люблю парасольки, не боюся намокнути або захворіти або розтанути) Дощ - свято життя", - підписала українська зірка фото, зроблене під час прогулянки по порожніх вулицях.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і в черговий раз захопилися природною красою зірки серіалу "Свати" Анни Кошмал.

"Красуня", "Улюблена актриса! Я теж люблю дощ", "Дуже класне фото!", "Такого яскравого і світлого сонечка хмаринки злякалися", "Фотографія просто чудова", "Ти така гарна!", "Анюта, ви прекрасні) всього вам доброго і будьте здорові", "Чарівна красуня!", "Люблю тебе", "Мені подобається запах після дощу. Коли я його вдихаю, мені стає тепло на душі", "Все життя вдома лежить свою парасольку, але жодного разу ним не користувався) вибір Завжди був на користь помокнути під дощем ніж ховатися під парасолями або дощовиками, так прикольніше чи що", - написали вони в коментарях під постом акторки.

Раніше ми повідомляли, що 25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", з'явилася в красивому платті.

Анна під час зйомок серіалу позувала у вбранні бежевого кольору з чорним пояском на талії, виділивши її стрункість.

Наряд мав довжину нижче коліна, з-за чого можна було розглянути туфельки актриси - човники на шпильці.

Нагадаємо, доросла Женька з "Сватів" натягнула піджак на голе тіло, смачне фото

А ще Politeka писала, що Женька з "Сватів" показала себе без фотошопу, кадри вражають

Також Politeka повідомляла, що зірка "Сватів" вразила зовнішністю у реальному житті, фото