Ловлю своё новое ощущение радости и счастья от бесконтрольного роста популярности моего бренда из эко-ткани😻 ⠀ Мне безусловно приятно всеобщее желание обладать нашей домашней одеждой @comfy___home.Мы почувствовали,насколько все соскучились по комфортной красивой домашней одежде в этот сложный период,когда все вынуждены оставаться дома. ⠀ И насколько спрос опережает возможности.Я почти не рассказываю про свой бренд на личной странице и не закупаю агрессивную рекламу у блогеров.Т.к.после каждого упоминания все пишут в @comfy___home,и у нас всегда солд аут по цветам😱Пижамы ходовых размеров распродаются в первые дни после того,как отшивается новая партия, списки ожидания порой собираются на недели, а из-за сложившейся ситуации с поставками-на месяц вперёд.Это без прикрас, ведь многие расстраиваются, что вынуждены ждать. Я сама не люблю ждать, но готова, когда вещь стоящая.В нашем качестве можно не сомневаться. ⠀ И мы стараемся каждый день становиться лучше!Увеличиваем производственные мощности,ищем новые возможности поставки тканей и фурнитуры,расширяем модельный и размерный ряды.Ежедневно работаем над этим.При том,что я никогда не пойду на компромисс с совестью и пижамы моего бренда,всегда будут отличаться качеством и доступностью.Именно поэтому созданный мною бренд ассоциируется с осознанным потреблением и экологичностью,пижамы сшиты из натуральной ткани-тенселя. ⠀ Его производство носит цикличный характер, что говорит о безотходности и безвредности для окружающей среды.Изделия из тенселя даже меньше вредят природе, чем тот же шелк.Шёлковая ткань изготовляется из нитей, получаемых из коконов гусениц тутового шелкопряда.А тенсель производят переплетением древесных волокон эвкалипта, выращенного без использования вредных химикатов и пестицидов 🍃 ⠀ Тенсель для меня лучшая ткань и не просто так-он собрал в себе все качества натуральных тканей: -как шёлк,мягкий и гладкий,но не скользит -как хлопок,приятен на ощупь и комфортен,но нежнее -как шерсть,согревает,но гипоаллергенный -как лен,охлаждает тело и прочный,но мнётся меньше. ⠀ Даже красители у нас используются растительные.Многие оттенки розового и персика окрашены при помощи 🌸💐🌷🌾