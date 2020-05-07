Відома співачка Тетяна Котова, яка кілька років співала у складі групи "ВІА Гра", розбурхала мережу спокусливим відео

Ролик красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Котова зняла рекламу для домашнього одягу власного бренду. Красуня одягла зелену шовкову сорочку, яка ледь прикривала її округлі стегна. Співачка позувала на камеру, задираючи цю сорочку, оголюючи найсмачніші місця. В процесі зйомки красуня засвітила свою «п'яту точку» і апетитні груди.

«Ловлю своє нове відчуття радості і щастя від безконтрольного зростання популярності мого бренду з еко-тканини. Ми відчули, наскільки усі скучили за комфортним красивим домашнім одягом в цей складний період, коли всі змушені залишатися вдома», - зазначила артистка.

За півгодини її відео подивилися майже 2 тисячі осіб. В коментарях залишили безліч компліментів Тетяні та її бренду.

«Яка ви ніжна і красива», «Вибражулька ти Таня Котова. Красива», «Тетяна класно виглядаєш», «Принцеса», «Бомбическая», «Охх голенька. Звичайно таку красу хочеться показати», «Колір просто бомба!!! Краса», «Рідко зелені відтінки до лиця блондинкам... дуже гарний колір!! Підійде всім дамам», - пишуть користувачі мережі.

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