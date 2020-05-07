Українська співачка MARUV показала добірку найкращих фото, зроблених на останньому концерті
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Ганна показала превью-фото зі сторінки фотографа, який представив добірку нових фото знаменитості. Дівчина, як відомо, знаходиться на самоізоляції і вже багато тижнів не бере участь в нових проектах і не дає нові концерти, повідомляє Politeka.
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На самій же сторінці фотографа з'явилися досить колоритні кадри з виступу Анни, сверкнувшей у всіх позах улюблених відвертих костюмах разом з дівчатами з підтанцьовки.
«Мій третій досвід у концертній фото-зйомці! 🙌 Сексі-бомбитта MARUV в Дніпрі 23.10.19 🔥Нарешті дійшли руки опублікувати частина з того, що назнімав тоді. 😉», - написав фотограф під новою фотоподборкой.
Шанувальники тут же почали відзначати свою думку, критикуючи сміливий вид артисти. Знайшлися й ті, хто захопився чином зірки.
До цього Анна представила записаний прямий ефір з шанувальниками. У новому ефірі артистка вирішила дати невелику онлайн-концерт, проте здивувала недбалим видом.
Дівчина з'явилася з недбалою зачіскою з ефектом "мокрого волосся", що стирчать в різні боки без укладання і в звичайному обтягуючому гольфі з чорними штанами. Через неужачной пози, яку прийняла зірка, сидячи на дивані, стало видно її зайву вагу і помітно погладшала живіт. Незважаючи на всі зусилля, дівчат не вдалося це приховати. Сама дівчина зі звичним макіяжем і яскраво підведеними очима виглядала помітно інакше, ніж на своїх останніх знімках їх фотосесій.
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