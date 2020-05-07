Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала портрет, який малювали по ній 12 років тому

На фото Джанабаєва стоїть у білій толстовці і з розпущеним волоссям, знімаючи себе на телефон. Образ Альбіна доповнила невеликим макіяжем і показувала портрет, який малювали по ній колись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ви вважаєте, портрет - хороший подарунок чи ні? І чи схожа я на себе на цьому портреті?

P. s. Йому точно більше 10-12 років, в той час, мені здавалося, що дуже схожа)", - написала Собчак.

Фанати поставили понад 700 лайків за 10 хвилин і написали кілька коментарів:

"Енергетика інша))", "Схожа і в житті, і на портреті прекрасне", "Так, схожа, але з овалом і формою обличчя наплутано мені здається”, "На мій погляд, не схожі (особливо губи і підборіддя) ви краще", "дуже Схоже! #королевасолнца", "Схожа, але ви гарніше", " Звичайно схожа,Ви з кожним роком стаєте цікавіше,з'явилася впевненість,Ви стали ще красивіше!".



Зазначимо, що Джанабаєва вийшла заміж за Меладзе у 2014 році, а значить, портрет був написаний ще до весілля.

Повідомлялося, що шлюб російської співачки Альбіни Джанабаєвої і артиста Валерія Меладзе не дає спокою користувачам, особливо після того, як з'явилися чутки про розлучення.

Валерію приписують стосунки на стороні, що, мовляв, і стало приводом для сварок. Ні Ума, ні її чоловік ніколи не підтверджували, що їх зв'язок може бути на межі розриву, правда одного разу Джанабаєва видалила у соціальних мережах всі знімки з чоловіком, ніж тільки підлила масла у вогонь.

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