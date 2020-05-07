Відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала, як проводить час у бабусі

На фото Астаф'єва позувала в червоній толстовці, посміхаючись на камеру. Даша зав'язала волосся у хвіст, а на сам кадр наклала фільтр, щоб показати распухшее особа. Як співачка вказала, вона відпочивала у родичів, де її, мабуть, бабуся відгодувала. На тлі можна побачити простенький приймач, чайник і стару сімейну фотографію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться запитати у Дарини: "На дієті?". Все із-за того, що Астаф'єва викинула кадр в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

Повідомлялося, що 34-річна українська модель, співачка і актриса Дарина Астаф'єва здивувала одночасно ніжним і пристрасним весняним чином.

Так, Астаф'єва вбралася в сукню тілесного кольору, яке тісно обтянуло її стрункі форми. Родзинкою став верх, схожий на корсет. Якби не величезний букет білих квітів, яким Дар'я прикрилася, щастя фанатів не було б меж. Правда, красуня залишила деякі штрихи і натяки на фантастичне декольте.

Повідомлялося, що 34-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва здивувала домашнім чином.

Гаряча брюнетка похвалилася помічником. Даша закарбувала себе з пилососом і двома своїми собаками.

"Чичико і Місяць уже давно улюбленці не тільки нашої родини, але і всіх шанувальників у віртуальному світі! Режим «разом 24/7» ми долаємо досить успішно! Але, крім приємностей, є і деякі складності в наших відносинах – щоденне прибирання слідів від лап , періодичні сезонні линьки", - поділилася Астаф'єва.

Нагадаємо, Астаф'єва похвалилася жарким видом в чорному білизна

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