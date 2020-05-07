Зірка Голлівуду, відома співачка Дженніфер Лопес з'явилася в дуже цікавому образі

Незвичайне фото красуні з'явилося в її сториз Instagram, передає Politeka.net.

На знімку красуня з'явилася оголеною. Тіло Дженніфер блищало і, ймовірно, було якимось вологим.

Помітно, наскільки модель струнка, і тіло здається не пропорційним з головою. За спиною актриси були білі крила, що говорить - красуня постала в образі ангела.

Джей Ло сиділа на землі, піднявши стрункі ніжки. Артистка трохи вигнулась, щоб приховати інтимні місця.

Актриса дивилася в камеру, відкривши губи. Волосся Лопес було кучерявим, короткими і світлими. Це надавало образу якоїсь невинності, незважаючи на те, що співачка позувала без одягу.

Фото було зроблено фанатом Джей Ло, про що свідчить авторство.

Кадр хоч і був оприлюднений в сториз, але, думаємо, він справив фурор серед фанатів, адже такою Лопес рідко побачиш.

Крім того, на знаменитість підписані 120 мільйонів користувачів мережі, тому її пости не залишаються без уваги і моментально набирають тисячі лайків.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала себе у чудовому сріблястому платті з блискітками з неймовірно великим вирізом на грудях.

Тим більше, що зірка "забула вдягти спідню білизну. Також родзинкою став високий розріз спідниці: Лопес не могла не похвалитися апетитними і стрункими ніжками.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала в лосинах і топі, обіймаючи жердину. В руках у артистки був мікрофон і вона чекала старту, після чого потрусила своїм тілом біля жердини.

Поруч можна побачити дівчаток з підтанцьовки, які були в топах і штанях.

Нагадаємо, Джей Ло змусила весь світ ридати, показавши фото з донькою свого нареченого

А ще Politeka повідомляла, гаряча Джей Ло вразила своїми "персиками" у вузькому топі

Також Politeka писала, що вічно молода Джей Ло не витримала карантину і взялася за старе