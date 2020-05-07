Українці звернулися до президента Володимиру Зеленському з проханням не підвищувати комунальні тарифи

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента в середу, 6 травня.

У тексті звернення йдеться, що у людей просто немає грошей платити ще більше. Також автор прогнозує, що новий скачок тарифів може вивести людей на протест.

«Добрий день, хотів би звернути вашу увагу на те що б людям, українцям, жителям нашої великої країни, яким і так важко не підвищували тарифи на електроенергію та інші тарифи. Ми ще не вийшли з ""карантину"" а нас уже знову хочуть обікрасти, у людей немає грошей платити, майте совість, хоча яка совість. Якщо ви не хочете, щоб люди знову розлютилися і не вийшли на вулицю. Прошу вас Володимир Олександрович зробити хоч що-небудь для вашого народу», - йдеться в тексті петиції.

На момент написання новини підписав петицію 151 людина. Щоб звернення потрапило на розгляд до президента, воно має зібрати 25 тисяч підписів. Для цього ще є 91 день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям хочуть підвищити тарифи на електроенергію.

Якщо зараз прості побутові споживачі за перші 100 кВт/год платять по 90 копійок за кожен кіловат, то в майбутньому тарифи можуть злетіти майже в два рази.

Так, член НКРЭКУ Дмитро Коваленко під час засідання профільного комітету Ради запропонував скасувати з 1 січня 2020 року пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим".

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

Як повідомляла Politeka, нова неприємність чекає українців вже з квітня: що буде з платіжками і скільки змусять заплатити.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, за що можна не платити на карантині: "Пощастить лише тим, хто...".