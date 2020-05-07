Відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав незвичайне уявлення
На кадрах Тарзан стоїть на сцені у штанях і сорочці, яку він в ролику зняв. Після цього Сергій позбавився і від штанів, залишивши тільки стрінги, а сорочку підняв вгору, де вона в прямому сенсі загорілася. Кадри вийшло дійсно гарячими та холодними, на яких можна легко оцінити подкачанное тіло Глушко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Вогонь, можна сказати, охопив артиста прямо на сцені на другому фото і хочеться закричати: "Несіть вогнегасник". Вогняне шоу від танцюриста вийшло вражаючим.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Тарзан опублікував їх у сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.
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Раніше ми повідомляли, що російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала кадрами, заснятими під час її концерту
Артистка вирішила поділитися несподіваними воспоминяниями, пов'язаними з її концертом і незвичайним виступом під час нього. Наталія з'явилася в стильному вбранні, тоді як її підтанцьовка у найрізноманітніших костюмах танцювала поруч.
Повідомлялося, що Відомий російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко показав, як готується до свята.
На кадрах Тарзан показує всім відомий агрегат, за допомогою якого виготовляє самогон. Він зняв весь процес і примовляв, що це "хороша водичка" і йому "буде весело".
Нагадаємо, Тарзан скинув з себе одяг і змусив жінок тремтіти гарячими танцями
А ще Politeka писала, що Тарзан влаштував Королевою гарячий прийом прямо на публіці, пікантні кадри
Також Politeka повідомляла, що Тарзан пустився в танок після самогону, поки Королева фарбувала паркан