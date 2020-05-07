В Державному центрі зайнятості України відзвітували про розміри фінансування допомоги по безробіттю за час карантину

За даними в. о. директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, з початку карантину українці отримали допомогу по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн. (приблизно на 40% більше, ніж у минулому році), передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

Жовтяк підкреслила, що з початку ізоляції Держслужба зареєструвала 166 тис нових безробітних. Крім того, вона зазначила, що вже надійшло 3000 заявок на компенсацію по частковому безробіттю в секторі малого і середнього бізнесу.

"На сьогодні програма надання допомоги по частковому безробіттю роботодавців з числа малого і середнього підприємництва вже працює. Вже прийняті рішення, які дозволять надати таку допомогу майже 2,5 тис осіб. У найближчі дні почнеться фінансування програми", - додала Жовтяк.

Чиновниця нагадала, що програма діє у період карантину та протягом 30 днів після його закінчення. Розмір виплат встановлюється за кожну годину скорочення робочого часу із розрахунку двох третин тарифної ставки/окладу, але він не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн.).

Раніше ми повідомляли, через проблеми з держбюджетом, що виникли на тлі карантину, до кінця року можуть з'явитися борги з пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери.

Зокрема, брак коштів вже відчули на собі медики, які не отримали обіцяні зарплати, збільшені в три рази. Крім того, індексація пенсій також пройшла з запізненням на кілька місяців.

Згідно з даними "інфляційного звіту" НБУ за квітень, карантин негативно вплинув на економіку - через практично повну заморозку діяльності найбільш змінилися показники транспортної сфери, індустрії туризму і розваг, індивідуальних послуг. У Верховній Раді прокоментували катастрофічну ситуацію, але не обнадіяли. Так, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що всі соцвиплати надаються «в межах можливостей». І тут же додав, що "ми не можемо надрукувати гроші і дати пільги всім". Варто відзначити, що з початку року держбюджет недоотримав 41 млрд грн, а це 11,9% від планового показника.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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