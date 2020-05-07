38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак під час інтерв'ю несподівано видала пікантну деталь з життя з чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим

Як передає Politeka.net, Ксенія брала інтерв'ю у актриси Катерини Варнави, коли розмова зайшла при інтимне. Так, дівчата почали обговорювати пікантні фото, які отримують в "директ" від настирливих залицяльників.

Варнава пожартувала, що їй прислали фото оголеного чоловічого достоїнства, і Собчак тут же згадала, що недавно теж отримала подібне. Більше того, виявилося скандальна телезірка досі зберігає знімок в телефоні.

"Мені прислали не так давно, коли розпочався карантин. До цього, я навіть вже відчула... думаю, всім надсилають "ч*ен", а мені не надсилають. І тут мені прислали. Зараз тобі покажу. Раптом це один і той ж... Я зберегла, ну, коли мені ще пришлють?", - сміючись повідомила Ксенія.

Варнава поцікавилася, у неї чи в курсі чоловік і як він до цього ставиться.

Собчак шокувала відповіддю: "Так, я розіграла. Я зробила вигляд, що... розумієш? - Що це? - А я "ой, не можу розповідати... не питай", загалом була п'ятихвилинка ревнощів".

Раніше ми повідомляли, Собчак здивувала публіку, виставивши фото з чорним обличчям. Це виявилася всього лише косметична маска, однак, вигляд у зірки був такий, що користувачі тут же кинулися уїдливо коментувати.

"Я сподіваюся це шоколад? А не те що я подумала 🙈"; "вона що в го*ні?"; "Просто до сліз!!! 🤣 👍🏽"; "Краса страшна сила 💟"; "Оу , відверто 😅💪🏻 спочатку шуганулася від телефону , а потім навіть оцінила жарт 👍🏻"; "Думала це фото моєї бабусі", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.

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