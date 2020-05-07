За попередніми даними, дев'ять людей загинули, сотні доставлені в лікарню

Інцидент стався вранці 7 травня в штаті Андхра-Прадеш в Індії. Коли сім'ї в довколишніх селах спали, стався витік стиролу з хімічного заводу LG Polymers, що належить корейцям.

Місцева поліція інформує, що витік стався з 5000-тонних цистерн, які залишили без нагляду через оголошений карантин після спалаху китайського вірусу.

У мережі з'явилися кадри масштабної трагедії, на яких видно, як люди непритомніють прямо на вулицях. У деяких почалися проблеми з диханням, а також висипання на шкірі і запалилися очі. На місці події працюють рятувальники, проводиться евакуація жителів деяких районів міста та прилеглих сіл.

Міністр промисловості штату Андхра-Прадеш Мекапаті Гутам Редді заявив, що "після надходження повідомлення про витік газу на заводі була негайно розпочата процедура з її усунення". Редді підкреслив, що компанія понесе відповідальність за подію.

Раніше ми повідомляли, в Індії знайшли групу схудлих туристів, які застрягли через карантин і були змушені жити в печері. Так, з шести нещасних були громадяни України, США, Непалу, Франції та Туреччини.

Четверо чоловіків і дві жінки в кінці березня з'їхали з готелю і оселилися на вулиці, так як у них закінчилися гроші. На заощадження вони купували їжу. Відомо, що туристи спали на вулиці з 24 березня, так як не змогли вилетіти з країни через закриття авіасполучення. Вони купували продукти на ринку та готували їжу в печері на багатті.

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