Матеріальну допомогу на дітей українці можуть отримати з 6 травня

Мова йде про підприємців. Вони отримають 1,6 мільярда гривень допомоги від держави під час карантину.

Допомога на дітей віком до 10 років будуть давати ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування та відносяться до 1 і 2 груп платників єдиного податку. Обов'язковою умовою є сплата ЄСВ за 2019 рік або за всі місяці 2019 року після реєстрації ФОП.

На дітей віком до шести років дають 1799 гривень, а виплати на дітей від шести до десяти років складають 2218 гривень. Допомога призначається на кожну дитину.

Згідно з попередньою оцінкою, допомогу отримають 300 тисяч фізичних осіб-підприємців, у яких близько 400 тисяч дітей.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення на період карантину та на один місяць після його завершення.

У Мінсоцполітики попередили, що для отримання матдопомоги потрібно мати електронний підпис.

Звернутися за допомогою можна не виходячи з дому.

Для цього потрібно зареєструватися та авторизуватися за посилання.

Там необхідно заповнити заяву і прикласти такі документи: фотокопію свідоцтва про народження дитини, фотокопію довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік, форма ОК-7, яку можна отримати онлайн за посиланням, сканкопію документа, що підтверджує проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства, якщо над дитиною опіку, необхідна сканкопия рішення райдержадміністрації в Києві та Севастополі, виконавчого органу міської, районної, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду.

Тим, хто отримав довідку ОК-7 онлайн до заяви повинен докласти образ і електронний документ.

Після цього потрібно накласти кваліфікований електронний підпис та надіслати.

Також звернутися за матеріальною допомогою можна і офлайн.

Для цього потрібно зібрати документи: заяву про надання матеріальної допомоги, заяву про перерахування коштів для компенсації із зазначенням банківського рахунку.

До заяви потрібно додати копії: свідоцтва про народження дитини до 10 років; довідки з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ за 2019 рік, форма ОК-7; документа, що підтверджує проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства; якщо є опіка над дитиною, необхідна сканована копія рішення районної держадміністрації у Києві та Севастополі, виконавчого органу міської, районної, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду.

З усіма документами потрібно йти до органу соціального захисту за місцем проживання або уповноважених осіб органу територіальної громади.

розглядають Заяву протягом трьох робочих днів, а результат відправляють на електронну пошту.

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