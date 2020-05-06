Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як святкувала в умовах карантину свій 33-й день народження

Під час карантину артистка залишається вдома на самоізоляції з чоловіком, при цьому вона активно веде свій блог, проводить марафони і займається спортом. Не завадила ізоляція відсвяткувати зірці і своє свято. Щаслива Каменських похвалилася модним чином, пише Рoliteka.net.

Так, для святкування задоволена зірка вирішила не укладати волосся і показала кучеряві локони без шпильок і інших прикрас. фото артистка відображена в шовковій сукні-комбінації кольору слонової кістки і мереживною накидкою в тон.

Плаття досить скромною довжини співачка доповнила підвіскою і бежево-білими босоніжками на високому каблуці.

При цьому позувала Каменських на літньому майданчику на тлі напису "Happy birthday". Шанувальники відзначили, що співачка виглядає ніжно і жіночно.

«Привіт, мій новий рік ♥️ У нас з тобою стільки всього попереду! Яке фото більше подобається - 1 або 2?📷», - написала зірка і тут же отримала море коментарів.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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