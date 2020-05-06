23-річна кубино-американська співачка Каміла Кобельо роздяглася заради ефектного фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала просто у фантастичному образі. Дівчина позбулася зайвої скромності і ризикнула показати, на скільки щедро нагородила її природа.

Каміла сфотографувалася без нижньої білизни, натягнувши на руки латексні рукавички. Красуня, як могла, прикрила пишний бюст довгим кучерявим волоссям та руками. Правда, залишила трохи округлої "краси" фанатам, щоб цей спекотний знімок ще довго пам'ятали - "самий сік".

Голову співачки прикрасив незвичайний головний убір: тонкий обруч з величезним "пухнастим" серцем червоного кольору.

Каміла відвела зухвалий погляд в бік, а на її обличчі грала пустотлива усмішка.

"Дякую тобі за все. 🌹", - підписала фото зірка.

За день пост по достоїнству оцінили більше двох мільйонів людей. Користувачі засипали юний талант компліментами.

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Зазначимо, у 2012 році Кобельо брала участь у телевізійному шоу The X Factor, де була об'єднано в групу Fifth Harmony. У складі гурту вона випустила один міні-альбом і два студійних альбоми. У грудні 2016 року стало відомо, що Каміла покинула колектив. Сольний сингл 2017 року Havana очолював чарти у багатьох країнах.

Дівчина активно веде свій фотоблог, у неї майже 50 мільйонів фоловерів.

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