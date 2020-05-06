Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, емоційно поспілкувалася з близьким другом, актором Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписують таємний роман

Останнім часом у артистів на карантині з'явилася нова "фішка": вести онлайн-бесіди в соцмережах. Лорак з Лазарєвим не стали винятком і провели прямий ефір в Instagram.

В домашній обстановці зірки поговорили про наболіле - карантин через вірус, який поставив на коліна весь світ.

Лорак зізналася Лазарєву, що ізоляція змусила її замислитися про роль батьків.

«Для нас зараз це час побути вдома і переглянути свої цінності. Я зрозуміла, який це труд — бути одним з батьків. Хочеться розцілувати і обійняти маму», - поділилася ані Лорак.

Крім того, артисти обговорили свої професійні проблеми, що стосуються скасування і перенесення концертів на невизначений термін.

Нагадаємо, в мережі вже давно ходять чутки, що Лорак і Лазарєва пов'язує щось більше, ніж просто дружні почуття. Зокрема, зірки часом підігрівають інтерес до свого можливого роману, обнімаючись на публіці, постійно зв'язуючись один з одним, навіть під час карантину.

Користувачі досі вважають доказом їхнього роману пост Лазарєва в Instagram. На фото він ніжно обійняв Кароліну. Але найбільше вразив підпис: "Моя людина! Рідна душа! Обожнюю! Завжди поруч!".

Фани досі жарко коментують і просять артистів не ховатися: "Ви ж створені один для одного! Одружуйтесь, не втрачайте часу і заводите спільних дітей! І так, це не дружні обійми, хоча ви і так знаєте!", "Красива пара, зізнайтеся, що пара", "Мої вітання, ви створені одне для одного".

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