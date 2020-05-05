Екс-солістка «ВІА-Гра» Санта Дімопулос розбурхала чуттєвим фото в домашньому халатику

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На домашньому фото Дімопулос позує в червоному шовковому халатику зі стильним принтом. Незважаючи на «домашній» образ, Санта не стала відмовлятися від яскравого макіяжу з акцентом на очі. Її волосся укладене легкими великими хвилями.

Дімопулос на фото недбало поправляє волосся, опустивши погляд кудись униз.

Шанувальники співачки тут же почали обговорювати знімок.

«Красиво в червоному», «Шикарно», «Гарно як. Одяг в карантин або без нього повинен бути красивим і робити дівчину жіночною», «Японський стиль з латиноамериканською зовнішністю ))) дуже класне поєднання», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що Санта поділилася спокусливим кадром на своїй сторінці в Instagram. На фото Дімопулос сидить, підігнувши під себе ноги, і сліпуче посміхається. З одягу на красуні тільки короткий леопардовий халатик з чорним мереживом і пухнасте сіре болеро з глибоким декольте. При цьому зірка трохи піднімає рукою спідницю халатика, оголюючи свої розкішні стегна і не тільки.

«Людина не може стояти на місці, він розвивається або деградує – це давно відома всім істина. Зараз для всіх актуальне питання саморозвитку», - написала Дімопулос.

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