Модель Демі Роуз знялася у фотосесії на кухні в мереживній білизні і вразила видом

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, почала активно публікувати нові кадри з останніх фотосесій, щоб підігріти увагу до свого профілю в соціальній мережі Instagram. Дівчина перебуває на карантині, проте це не заважає їй поповнювати стрічку в соц мережі і дивувати сміливими образами, повідомляє Politeka.net.

цього разу молода модель постала в досить сміливому вигляді - в крихітному мереживній білизні рожевого кольору з підв'язками. Щоб підкорити фанатів Демі показала свої форми в досить вигідному ракурсі - дівчина стояла спиною до об'єктиву і блиснула п'ятою точкою.

Як і очікувалося, шанувальники не пройшли повз ного поста і написали різні слва похвали на адресу молодої моделі. За словами зірки, вона любить зніматися у фотосесіях для рекламного білизни і цього разу, як ми бачимо, не став винятком.

До цього дівчина постала на двох нових кадрах в новому вигляді - модний купальник на тонких, майже прозорих лямках, вигідно підкреслив її значних розмірів форми. Обидва фото привертають увагу до себе, завдяки тому, що Демі показала фігуру з різних ракурсів, вирішивши підкреслити свої достоїнства.

Зірка позувала з мокрим волоссям і без макіяжу, доповнивши свій мінімалістично-пляжний образ одними маленькими сережками-намистинками білого кольору. При цьому видно, що розмір ліфчика дівчина явно вибрала навмисно крихітний - клаптики тканини чи приховали груди Роуз. Фанати відзначили, що дівчина виглядає, як "Русалонька".

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.