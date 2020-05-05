21-річна модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, порадувала фанатів новими фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позує в машині.

Леоніла сидить на водійському місці у світлій легкій курточці. Дівчина ризикнула показати своє обличчя без косметики, фотошопом, судячи з усього вона теж не користувалася. Гузь всіляко підкреслює натуральну красу. Її шкіра світиться і, здається, ніби гладка як шовк - "це взагалі реально?"

Зеленоока модель розташувала частину довгих локонів на грудях, сперлася на руку і кинула зухвалий, з хитринкою, погляд в об'єктив. Ніжні сережки-гвоздики, а також тонкий браслет на зап'ясті доповнили весняний лук.

Зірка ніяк не підписала фото, крім смайлика "мавпочки, що прикриває очі". Враховуючи коментарі, моделі нема чого соромитися, адже її натуральна краса гідна найщиріших похвал.

Майже за годину фото зібрало понад 1900 "лайків", а також безліч компліментів: "Красуня😻"; "Сенсаційна, просто приголомшлива 🔥🔥🔥"; "твої очі прекрасні 😍👍"; "красиві очі".

Раніше ми повідомляли, Гузь збентежила пристрасною позою у відвертому боді. Дівчина похвалилася вдалим кадром в Instagram. Красуня стала на коліна прямо на газоні, при цьому розставивши ноги. Леоніла знає, як привернути увагу.

"Неймовірно красиво! 😍"; "Шикарно💚 VOGUE💎💎💎"; приголомшливо красива і в чудовій формі! нічого собі! 🌹", - писали в коментарях.

Крім того, ми розповідали, як Гузь остаточно втратила скромність, засвітивши соковиті груди, що "вивалися" із майки. Леоніла позувала перед дзеркалом і, мабуть, її нічого не збентежило - все на своєму місці.

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