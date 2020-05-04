Американська актриса китайського походження Бай Лін, відома за фільмами «Таксі 3» і «Небесний капітан і світ майбутнього», постала в гарячому образі

Артистка одягла сукню, під якою абсолютно не виявилося білизни, пише Рoliteka.net. Наряд був дуже відвертим - з глибоким вирізом в районі грудей і ніжок.

Тканина вбрання бовталася на тілі, і здавалося, ось-ось з-під неї з'явиться найінтимніше: "Ніякого сорому".

Зате фанати змогли насолодитися стрункою фігурою зірки, її тонкою талією і акуратною груддю.

Для виходу красуня вибрала босоніжки на високій шпильці. Завершили її образ окуляри і маска.

Актриса зробила високий пучок із волосся, заколовши частину волосся.

Фото були оприлюднені в одній з російськомовних груп.

"Американська актриса китайського походження Бай Лін вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі у відвертій сукні в смужку і без нижньої білизни", - написали автори посту.

За дві години пост зібрав майже 30 лайків і один коментар.

"Шматок тканини! Що небудь!", - написала одна з користувачів мережі.

Зазначимо, Бай Лін народилася 10 жовтня 1966 року в містечку Ченду на півдні Китаю. Майбутня зірка починала творчий шлях зі співу в хорі.

У 18 років Бай Лін дебютувала в кіно з невеликою роллю у фільмі. Актриса працювала в театрі Пекіна, і пізніше відновила кінокар'єру.

Далі Бай звинуватили у дисидентстві через участь у акції протесту продемократичної партії, в результаті в 1991-му році їй довелося емігрувати в Америку.

Лін закінчила кіношколу Нью-Йоркського університету. Її першою англомовною роллю став негативний персонаж у фільмі «Ворон» (1994). Пізніше актриса знялася разом з Річардом Гіром у картині «Червоний кут» (1997).

Відомо, що у 1997-му році 31-річна актриса увійшла в число 50-ти найкрасивіших людей світу за версією журналу «People».

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