Фітнес-модель Ана Чері виставила напоказ соковиті принади на природі

Зірка з'явилася в спокусливому короткому платті, яке обтягнуло її соковиті форми, передає Politeka.net.

Наряд був на застібках, які розстебнулися, мабуть під тиском пишних принад зірки, здавалося все вивалюється.

Плаття було спущено з плечей, що додавало пікантності образу. Бежевий ліфчик виліз з-під наряду, засвітивши соковиті груди у всій красі.

Красуня позувала на природі, взувши кросівки. Чері розставила ноги, і грайливо покрутила волосся в руці.

Ана посміхнулася, закривши очі, ніби насолоджуючись сонячним світлом.

"Сонячні неділі - мої улюблені. Сподіваюся, у вас прекрасний день! ☀️☀️ дивіться мої історії ☀️☀️", - підписала знімок Чері.

За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили фігуру знаменитості, а також яскраве фото і облягаючий наряд.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в міні-бікіні. Зірка з'явилася в крихітному яскравому купальнику, знімаючи себе в дзеркало.

Маленький верх ледве тримався на великих грудях зірки. Було видно, як з купальника випирали соковиті принади.

Лямки крихітних трусиків Ана натягнула вище стегон, тим самим зробивши акцент на цю частину тіла.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері похвалилася не тільки несподіваною зміною зачіски, але ще й своїми формами, які приховувала під світлою толстовкою.

Дівчина з посвітлілими локонами і зістриженою чолкою блиснула своїми формами. Ана Чері мило дивилася в камеру, одягнена в небесно-блакитну толстовку з написом на грудях.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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