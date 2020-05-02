Російська актриса і співачка Анна Семенович поділилася жарким знімком в леопардовій сукні

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото пишногруда красуня з'явилася в сукні з тонкої тканини з глибоким декольте. Ганна дивилася в кадр, але увагу привертала її величезні груди, які ледь влізли в сукню і буквально випригували назовні. Образ красуня доповнила макіяжем і накрученим волоссям.

«Як хочеться сонця і моря на тілі, піску під ногами і вітру у волоссі», - написала Семенович під фото.

За 40 хвилин пост артистки зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях шанувальники почали хвалити її фігуру.

«Анюта, ви принцеса! Ні, не принцеса! Королева», «Обидві фотки просто вогонь. Анюта ви сногшибательна красуня», «Анна! Ви прекрасні! Чарівна!!!», «Богиня! Сама кльова дівчина!», «Анна, ти просто чудо!», «Ніяк не можу зрозуміти одне, у кого більше у груди, у Семенович або Чехової?? Ніяк не знайду відповідь на це запитання», «Так гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у новому відео Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя. Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.

Нагадаємо, що сумна Семенович у леопарді втиснула в камеру своїх близнят: "Тримайся!".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Семенович показала пишні «дари природи» в розкішному платті: «Хороша, чортовка».

Також Politeka писала, що Анна Семенович вразила красою прямо на камеру: "Це непристойно".