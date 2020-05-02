38-річна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська, розбурхала відвертим танцем

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). У кліпі Надія одяглася в чорне плаття з глибоким вирізом на грудях, засвітивши кожну "складочку" своїх апетитних форм.

Далі зірка влаштувала шанувальникам справжнє випробування: жарко пригорнулася в пристрасному танці до м'язистого патрнера, закидаючи на нього ноги і так природньо граючи дику любов. Яскравий макіяж, хрест на шиї, злегка розпатлана зачіска доповнили образ фатальної жінки.

За півгодини пост Мейхер-Грановської зібрав більше 3 000 переглядів, а також безліч компліментів.

"Шикарна😻🧡"; "Надія ти найкраща❤️🔥"; "Неймовірно чуттєво🌹"; "Класно вийшло. Кліп і музика і вірші, все склалося"; "Як і завжди, чуттєво, ніжно, пристрасно, і все в одному флаконі 🔥"; "Нічого собі!", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Надія продемонструвала свій зовнішній вигляд в реальному житті. Артистка зробила селфі, гуляючи на природі. У білому реглані і чорній куртці, без косметики і зайвого пафосу, співачка вразила шанувальників.

Фото зірка вирішила доповнити віршем поета Олександра Блока «Вірю в Сонце Завіту…».

«лялька», «неймовірна красуня», «прекрасна ви, прекрасні вірші, прекрасні пейзажі», «Красиво сказано», «Тільки у тебе такий незрівнянний погляд з присмаком таємничості», - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

Як писала Politeka, Мейхер, Дімопулос, Меганская та інші брюнетки з ВІА Гри засвітили зайве у відвертих вбраннях: фото фатальних красунь.