Модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ, влаштувавши фотосессю на пляжі

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і дуже сміливими кадрами, які повністю демонструють її фігуру. Модель не соромиться своїх пишних форм, тому активно хвалиться ними перед об'єктивом, повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз похвалилася апетитними формами в крихітному світлому купальнику. Схоже, навіть на карантині знаменита модель не перестає ділитися з шанувальниками відвертими фото.

Щоб привертати увагу багатомільйонної аудиторії, дівчина почала активно записувати нові відео, показувати архівні кадри і показувала кілька кращих провокаційних образів під час зйомок.

На нових знімках дівчина в крихітному бікіні помилувалася собою на сонячному узбережжі в природному вигляді. Дівчина позувала в білому і чорному купальниках, а також на її обличчі можна помітити легкий макіяж з акцентом на виразну, нехай і легку посмішку.

Як повідомлялося раніше, модель опублікувала в розділі Сториз кілька своїх улюблених фотографій. На кожній з них вона позує у відвертих образах.

Так, на одній з фотографій Демі плаває топлес в одному з водоймищ Мексики. На знімку модель підпливла до борту і сперлася на нього своєю об'ємною грудьми.

Ще на одному фото Роуз сидить повністю оголеною з коктейлем в руці. Дівчина явно тільки що скупалася і тому зав'язала волосся рушником. Демі сидить до камери спиною, проте для знімка повернулася в пів-обороту.

Третій знімок Роуз був зроблений на популярному американському фестивалі Burning man, відвідувачі якого навмисно вбираються в оригінальні і часом зовсім дикі костюми. Так, Роуз позує у відвертому «золотом» вбранні з східними мотивами, який прикриває тільки самі інтимні частини її тіла.

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