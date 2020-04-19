Зірка показала все, що можна

Британська Кім Кардаш'ян Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників і показала розкішне тіло в прозорій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина позує в прозорій сукні перед дзеркалом, демонструючи на камеру свою пишність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Супер – хороша», «Вау, яка штучка», «неймовірна», «фігура – космос», «я не можу цього витримати», «королева», «так виглядає справжня богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ. Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і найчастіше вкрай відвертими образами.

Демі постала на кадрі зовсім без одягу, одягнувшись лише мікроскопічний купальник.



Позувала модель у ванній кімнаті, і завдяки відображенню в дзеркалі вона дала можливість розглянути всі принади. Демі потрібно віддати належне, вона змогла ідеально продемонструвати свою видатну п'яту точку, яка досягла величезних розмірів.



Така поза не залишила нікого байдужим, якщо б модель опублікувала знімок не в своїх сторіс.

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