Емілі Ратаковски вже не в перший раз скопіювала модний лук у дружини відомого футболіста

Фанати супермоделі Емілі Ратаковски запідозрили її на те, що вона повторює образи Вікторії Бекхем. З'явився навіть колаж, на якому чітко видно схожість відомих красунь. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Експерти ж відзначають, що знаменитостям притаманний схожий стиль в одязі. Так, образи Вікторії часів 1990-х зараз подобаються моделі Емілі Ратаковски. Серед них пальто прямого крою, гольфи і вільні сорочки.

Нагадаємо, що всесвітньо відома модель і актриса Емілі Ратаковски показала сміливе фото. Вона прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. В цей раз, на одній і фан-сторінок моделі з'явився знімок, на якому Емілі позувала без ліфчика. Варто відзначити, що фото було зроблено досить давно, коли ще вона без сорому завалювала своїх передплатників відвертими знімками. На кадрі модель позувала на ліжку біля дзеркала, спокусливо оголивши груди. З допомогою відображення, всім вдалося розглянути її пікантне місце у всій красі.

Зазначимо, Емілі – одна з найуспішніших бізнес-вумен серед моделей. Вона створила свій бренд купальників Inamorata (що в перекладі означає «кохана») ще в 2017-му році. Пізніше асортимент бренду помітно розширився. Крім купальників, дівчина стала випускати нижня білизна, одяг для дому і навіть жіночі костюми.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».