42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками яскравим пікантним знімком

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Зірка поділилася знімком, на якому вона лежить на підвіконні в короткому халатику, задерши свої ніжки вгору. В руках Анфіса тримає свого кращого друга – собаку, яку цілує прямо в мордочку. Видно, що Чехова зовсім не соромиться, оголюючи свої ноги до самих стегон. Її волосся розпатлане, що надає фото особливої пікантності.

«Доброго утра!

Даже если оно не доброе,

Если печалью, как тмином, обильно сдобрено,

Выморочено, выстрадано, как тесто замешано.

«Доброго утра» вам полный кулёк отвешаю!», - незвично привіталася зі своїми шанувальниками артистка.

За кілька годин пост Чехової зібрав понад 16 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її віршу і не забувають залишати компліменти її зовнішності.

«Неймовірна!», «Анфіса, ви Ангел», «Які ніжки гарні!!», «Ось значить як все проходить...», «Супер!», «Спасибі!!! Це так життєствердно!», «Відмінний кадр», «не можна дивитися», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова здивувала шанувальників, показавши себе з новою стрижкою і новим кольором волосся. Тепер локони злегка лягають на плечі і помітно втратили рудий колір, ставши більш русявим. За словами Чехової, "кожна жінка повинна зробити це, хоча б раз у житті!". Це вона про раптову зміну іміджу.

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