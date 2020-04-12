Популярна українська телеведуча Валерія Крук, більш відома як «Кульбаба», блиснула ідеальним тілом на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Просто прислухайтеся до Близьким!🙏 Будьте уважнішими! Потім може бути пізно...Не дивлячись на їх зовнішнє веселощі, всередині може відбуватися зовсім інша історія. Не спізніться розглянути...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Крук позує в екстра-міні сукня червоного кольору і такого ж кольору босоніжках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня», «Красотулька🔥», «Лера ви смілива красуня🔥🔥❤️❤️❤️», «Вау, Валерія, виглядаєш просто екстравагантно», «красуня», «бомба!», «розкішне», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк, яка запустила одноденний конкурс краси серед знаменитостей «Міс Весна», назвала ім'я переможниці. Нею виявилася вона сама. Про це екс-ведуча «Орла і решки» оголосила в InstaStories.

Лесі вдалося обійти за кількістю «лайків» співачок Джамалу, Дашу Астаф'єву, Надю Дорофєєву, TAYANNу, фітнес-тренера Аніту Луценко, телеведучих Машу Єфросиніну і Валерію Крук, а також головну конкурентку, чуттєву Анну Сєдокову. Приз для переможниці був дуже привабливим – екскурсія на «Фабрику по вирощуванню чоловіків».

Нагадаємо, що українська телеведуча показала, з ким вирушила на відпочинок до Відня.

Як повідомляла Politeka, що популярна ведуча розкрила таємницю особистого життя про своєму супутнику.

Також Politeka писала, що відома телеведуча напередодні Нового року розбили машину.