Популярна українська телеведуча Валерія Крук, більш відома як «Кульбаба», блиснула ідеальним тілом на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Просто прислухайтеся до Близьким!🙏 Будьте уважнішими! Потім може бути пізно...Не дивлячись на їх зовнішнє веселощі, всередині може відбуватися зовсім інша історія. Не спізніться розглянути...», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Крук позує в екстра-міні сукня червоного кольору і такого ж кольору босоніжках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Красуня», «Красотулька🔥», «Лера ви смілива красуня🔥🔥❤️❤️❤️», «Вау, Валерія, виглядаєш просто екстравагантно», «красуня», «бомба!», «розкішне», - пишуть вони.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк, яка запустила одноденний конкурс краси серед знаменитостей «Міс Весна», назвала ім'я переможниці. Нею виявилася вона сама. Про це екс-ведуча «Орла і решки» оголосила в InstaStories.
Лесі вдалося обійти за кількістю «лайків» співачок Джамалу, Дашу Астаф'єву, Надю Дорофєєву, TAYANNу, фітнес-тренера Аніту Луценко, телеведучих Машу Єфросиніну і Валерію Крук, а також головну конкурентку, чуттєву Анну Сєдокову. Приз для переможниці був дуже привабливим – екскурсія на «Фабрику по вирощуванню чоловіків».
Нагадаємо, що українська телеведуча показала, з ким вирушила на відпочинок до Відня.
Як повідомляла Politeka, що популярна ведуча розкрила таємницю особистого життя про своєму супутнику.
Також Politeka писала, що відома телеведуча напередодні Нового року розбили машину.