42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила відвертими кадрами в супертісному вбранні

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час заняття йогою. Чехова розташувалася у себе вдома у вітальні. На деяких знімках вона позує прямо на дивані, на інших - опустилася на підлогу. Зірка зігнула одну ногу в коліні і відвела в сторону, руки при цьому тримала на рівні грудей в жесті "благання".

Родзинкою атмосферних кадрів стало, звичайно ж, не одухотворене і задоволене обличчя Анфіси, а її розкішна фігура. Знаменитість наділа незвичайний комбінезон з тонкої чорної тканини з прозорими вставками, який вигідно обтягнув всі її соковиті принади.

Примітно, що за всім рухами господині спостерігав домашній улюбленець - собачка породи французький бульдог на прізвисько Картопля.

"Найцікавіше на цих фотографіях - це обличчя Картоплі, яке виразно говорить про те, що вона думає про мою йогу😂 А на карантині без йоги ніяк. Дуже хочу, після того як закінчиться епідемія, влазити в усі свої улюблені речі і в кадр🙈😂 Спасибі, моя глибока і чуйна @anastasia.btyoga за уроки🙏🏻", - написала Анфіса.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати пост телеведучої:

"Картопля диво, але і господиня вогонь👏🦋"

"А я дивлюся на Ваш диван, і все більше закохуюся в нього 😁"

"Красоточка яка!"

"Приголомшлива фігура!) ❤️"

"Це нова поза Картоплі 😄"

"Все одно якась не стандартна фігура"

"Анфіса, у вас диван поплив"

"Що? Ви така худенька? Так, фігурою заткнула всіх...😆. Мені теж потрібен костюм на великі груди, але для велоспорту"

Раніше ми повідомляли, Чехова показала свого 7-річного сина Соломона. Зірка з'явилася в махровому халаті, а її дитина в одних трусах. Зовнішній вигляд і зачіска хлопчика дещо збентежили користувачів: «Підстрижіть це кошлате чуд...о», «Анфіса, чому Ваш синок завжди з голим торсом? Невже футболочку не хочеться надіти йому?»

Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова показала свої нереальні форми в пікантних позах: "Просто цукерочка".

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова ледве уместила пишні принади в ліфчику: «Гаряча, як самса після мікрохвильовки».