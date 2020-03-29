Старша дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася з шанувальниками найпотаємнішим

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео зі своїм сином Марком, передає Рoliteka.net. Малюк на відео намагається грати на фортепіано.

«Юний музикант. Дідусь..нам такий потрібен на 2 рочки», - написала Алла під відео.

Відзначимо, що Михайло Добкін не стримався і відповів на звернення дочки, запропонувавши їй спочатку купити гітару. Алла відповіла, що можна і гітару.

Шанувальники дівчини залишили багато коментарів з похвалою та порадами для майбутнього музиканта. За три години відео подивилися більше 3 тисяч разів.

«Краще електроорган...зі 100 інструментами... набагато цікавіше і для дорослих, і для дітей, і для навчання!», «Майбутній Шопен, а може Бетховен) кумедне відео, дякую за позитив», «Ух ти! Знає, як потрібно ручку ставити», «Талант», «І зі 100 мелодіями з підсвічуванням клавіш... Швидше навчиться!» - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна поділилася знімком, на якому вона постала в топіку і чорних штанях. Її волосся було зібране у хвіст. Видно, що дівчина займається спортом. Через ракурс кадру шанувальники змогли частково побачити груди Алли.

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».