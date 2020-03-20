Топ-модель Емілі Ратаковски - зірка показів білизняних шоу Victoria’s Secret, актриса і бізнес-вумен показала себе без бра і не тільки

Зірка в своїх сторіз в Інста показала частину рекламних фото своєї білизняний компанії, а також при цьому позувала поруч з темношкірою моделлю. Крім того, зіркова красуня Ратаковські показала своїм шанувальникам архівний знімок, де вона практично повністю роздягнена, якщо не рахувати трусиків. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram кароокої артистки.

Сторіз Ем просто переповнені кадрами відвертого змісту - зараз багато зірок у зв'язку з карантином, мабуть, постять і заливають в сторіз архівні кадри. Так на одному зі своїх фото Емілі з рушником на голові в стрінгах позує на камеру. Свій верх купальника при цьому вона недбало тримає рукою, притиснувши до себе.

На іншому знімку Ратаковські стояла поряд з красунею-колегою і вони обидві були при цьому в темній мереживній білизні. Прокоментувати фото у шанувальників зірки мережі, ТБ і великого екрану не було можливості, але раніше вони відзначилися просто неймовірною кількістю хвалебних коментарів на адресу Эм: пишуть, що вона красуня, "дияволиця", розкішна крихітка тощо.

Раніше зірка порадувала шанувальників фото зі своїм улюбленим псом Коломбо. На знімках артистка позує з цуценям. Малюк влаштувався у неї на руках.

При цьому Ратаковськи була в бежевій куртці і обтягуючих чорних лосинах.

На інших фото Коломбо постав вже подорослішим. Так, на одному з кадрів Емілі знаходиться на білій постелі, а пес скочив до неї на руки наче цуценя. Собака дивився в камеру, позуючи з коханою господинею.

"Коломбо єдиний! Наш ніби рідний син і янголятко. Я досі не можу повірити, що він виріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він все ще затишний! Він робить нас щасливими, і я скористаюся цією можливістю, щоб опублікувати купу його фото...", - підписала фото артистка.

За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі дуже зворушені знімками і майже кожен писав, як це мило. Також люди помітили, що пухнастий красень дуже великий і що Емілі з Коломбо нагадують матір і сина: "Ого, які милі"

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в короткій білій майці і джинсах на високій посадці. Крім свого сталевого преса зірка підкреслила тонку талію. Джинси обтягнули її пружну п'яту точку.

Тонка майка була з глубоим декольте і виділила її пишні груди.

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