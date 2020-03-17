Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка раніше блищала на шоу Victoria’s Secret, покрасувалася у, сказати глибокому - нічого не сказати, декольте, а також показала особисті кадри з гримерки, де вона оголила частину тіла

Зоряна британка позувала в студії і в тісній корсетній сукні і схоже, що була без бра. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-публікації знаменитості.

Так на одному опублікованому фото манекенниця сиділа і дивилася вдалину, її пружні груди було видно зблизька, а темна сукня чудово сіла на стрункій красуні.

На іншому новому фото наречена Джейсона Стетхема була у гримерці і при цьому грайливо спустила з плеча білий халатик. Роузі як раз наносили макіяж і через це її шанувальники в коментарях під постом згадали які, цитуємо "солодкі" у топ-моделі "губки". Крім цього, фолловери відзначають, що всі кадри, що публікуються Розі приголомшливі: їм подобаються і сімейні фото зірки з сином, і відверті студійні знімки, і навіть пейзажна "фото-лірика", знята на телефон моделі їх захоплює.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що знаменита українська модель - ведуча модельного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева опинилася в пастці в Німеччині через введений там надзвичайний стан та закриття повітряного простору в Україні.

Супермодель намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували за кілька годин до того, як у нашій країні набули чинності обмеження в'їзду з-за кордону.

"Купа рейсів, які повинні були прилетіти в Україну до опівночі 17 березня, так і не вилетіли, - розповіла Алла. - Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, закриваються всі готелі. Людям, у яких була всього лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти".

Дівчина акцентувала увагу, що зі свого боку вона виконала всі умови, щоб повернутися на батьківщину до початку дії обмежень.

"Це ненормально, що рейс відмінили в той час, коли Україна ще дозволяла польоти. Тепер ми опинилися на вулиці з чемоданами", - поскаржилася Алла.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом

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