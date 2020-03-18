Зірка Инстаграма Медді Белль опублікувала кілкий кадр у себе на сторінці

На фото дівчина лежить в ліжку зовсім без одягу. Поруч з нею якийсь чоловік, швидше за все хлопець, теж без одягу. Парочка посміхається, а навколо них лежать упаковки туалетного паперу. Рулони дуже добре прикрили інтимні місця дівчини і хлопця. На тлі можна побачити подушки, а також дерев'яну стінку ліжка. Таким чином, як можна припустити, пара висміяла паніку через коронавіруса. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не піду нікуди, тому що у мене є все, що мені потрібно прямо тут", - написала зірка.

Фанати встигли поставити більше 150 тисяч лайків і написали безліч коментарів. Деякі посміялися над публікацією дівчата, а інші розкритикували її, так як на їх думку, ця папір потрібна іншим, а її зірка купила заради лайків в Инстаграме.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Тіна Кароль розповіла про політ до Лондона за сина і коронавіруса.

Кароль вирішила забрати сина Веніаміна, так як він навчався в Лондоні. Їй довелося бути в спеціальній захисній масці. У інтерв'ю на національному каналі Тіна зазначила, що карантин дуже сильно вплинув на роботу співачки. Навіть репетиції "Голосу країни" проводять по відеозв'язку.

«Зараз контакти з людьми значно обмежилися. Ми живемо у новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій і рівновагу. Важливо піклуватися про своє здоров'я і піклуватися один про одного», — зазначила Кароль.

Тіна також заявила, що син зараз перебуває з нею. Але вона вважає, що все добре, так як він знає багато мов і її підтягне, а вона його в музиці.

Нагадаємо, улюблений продукт українців злетів в ціні за коронавіруса

А ще Politeka писала, що біда трапилася з ведучою "Топ-модель по-українськи" в Німеччині, крик душі

Також Politeka повідомляла, що коронавірус мчить по Україні, заражених і загиблих все більше



