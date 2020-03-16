Топ-модель Емілі Ратаковські покрасувалася голою на сонечку, а також продемонструвала справжню пристрасть на камеру в компанії м'язистих красенів



Як передає Politeka.net, зоряна манекенниця Емілі Ратаковські часто публікує у своєму мікро-блозі в Instagram знімки відвертого характеру. Цей раз не став винятком і в своїх сторіз фігуриста красуня-артистка позувала у білизні і без неї, в купальнику і без нього, крім того гаряче поцілувала модель для рекламних кадрів.

Так на останньому фото Емілі була в воді з чоловіками, з одним з яких практично цілувалася. На іншому кадрі видно, як модель засмагає топлес, прикривши свої пишні груди руками.

Також Ем показала відверті кадри з гримерки - в коротких шортиках і трусиках відповідно. Прокоментувати всі вищезгадані кадри у фанів зірки не було можливості, але вони бувально обожнюють Ратаковські в коментарях під кожним її новим постом.

Раніше модель і актриса Емілі Ратаковскі з'явилася на телешоу у сукні від українського дизайнера Світлани Бевзи.

Саме в цьому вбранні Емілі стала героїнею популярного нічного ток-шоу Late Night with Seth Meyers на телеканалі NBC.

Емілі любить ділитися з шанувальниками жаркими фотографіями. Зірка не втрачає жодного шансу похвалитися стрункою фігурою. Знімки вона показує в своєму блозі Instagram. Так, вона не тільки доводить наскільки приваблива, але і робить рекламу власного бренду.

Нагадаємо, в наприкінці лютого 2018 Емілі Ратаковскі вийшла заміж. Весілля Емілі була нестандартною замість пишного плаття наречена одягла брючний костюм від Zara, а пропозицію руки і серця її чоловік зробив з допомогою підручних засобів.

Нагадаємо, Ратаковські похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

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