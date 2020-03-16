Супермодель Белла Хадід не перестає дивувати своїх шанувальників
23-річна американська модель покрутилася біля дзеркала у, здавалося б, простенькому домашньому вбранні, але Белла не була б собою, якби не продемонструвала на фото хоча б трошки оголеного тіла, пише Politeka.net.
На нових кадрах зі сторіз струнка артистка позувала в топі і штанях з низькою талією, крім того, зірка подіумів була явно без бра під кофтиною. Анатомічні особливості її грудей були виразно помітні на знімку.
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Зазначимо, що можливості прокоментувати фото у фанів Хадід-молодщої цього разу не було, але раніше вони крім захоплення красою і талантами Белли натякали їй і про те, що не пора трохи зменшити оберти і перестати показувати стільки голого тіла в своєму Інстаграмі?
Раніше вона опублікувала занадто відвертий знімок, на якому позувала у довгій білій сорочці на голе тіло.
Також на ній красуються темні штани з розстебнутою ширінкою.
Нагадаємо, що Белла народилася в сім'ї американської моделі з голландським корінням Йоланды ван де Герік і мультимільярдера палестинського походження Мохаммеда Хадіду. Батько моделі переїхав в сша, коли йому було 14 років, проте досі він залишається вірним своїм віросповіданням, яке передав своїм дітям.
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