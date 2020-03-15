Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро" поділилася з користувачами мережі наболілим

Красуня опублікувала пост з фотографіями, на яких продемонструвала розкішну фігуру, пише Politeka.net.

Зірка з'явилася в чорній шкіряній сорочці. Вона так затягнула принади артистки, що гудзики натяглися і ледь не відриваються. Завдяки глибокому декольте помітні блискучі аксесуари артистки. Тонка талія також підкреслена настільки відвертим верхом.

Вона розпустила волосся, а легкий макіяж лише підкреслив достоїнства.

Аксесуари, крім зазначених ланцюжків, доповнили образ.

Крім того, на зірці були джинси-кльош і шльопанці. Серябкіна перебувала на пуфі, всіляко згинаючись і вихваляючись своєю красою.

Оля дивилася в камеру, або вбік, при цьому вона розставляла ноги і відкривала губи, роблячи образ більш гарячим.

В пості артистка міркує про знаменитостей.

"Знаєте, з чим стикається абсолютно будь-який артист, який стає self продюсером? З величезним вантажем відповідальності", - написала Оля.

За словами співачки, будь-яка помилка учасника команди було його помилкою, але коли структура побудована самою, то помилка артиста стає помилкою і творця.

"І це те, над чим мені доводиться працювати щодня: 1. Намагатися зробити все ідеально. 2. Перестати гризти себе за те, що не завжди все буває ідеально 💆🏻‍♀️💆🏻‍♀️💆🏻‍♀️", - підкреслила Серябкіна.

За 16 годин пост зібрав близько 50 тисяч лайків і багато коментарів:

"Все буде дуже круто, в тебе по-іншому не може бути! Наша улюблена талановита дівчинка💖", "Все вийде😊Помилки і є досвід🙏", "Фотки звичайно 🔥🔥🔥🔥🔥 як бути такою ж о**єною як Серябкіна?", "Ля😍💥яка👌...Оль все колись доводиться робити самому, і відповідати теж доводиться самому. Але ти впораєшся, все вийде 🙏🙏все буде добре! Ти молодець, 👍ти впораєшся, ми віримо в тебе! 🙏💓💓💓", "фото шалено красиві,😍", "Так можна збожеволіти. Завжди думати про кожен крок, про кожне рішення....", "Стань моєю пані", "Пекуча красуня😍", "Миліше створення я в житті не зустрічав😍😍😍😍".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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