Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, з'явилася в одному бікіні у літака

Зірка продемонструвала на собі новий якрій купальник, пише Рoliteka.net. Фігура красуні чудова, тому купальний наряд виділив всі принади.

Великі груди піднялася вгору через верх купальника, плавки з кільцями були натягнуті на красиві стегна. Стрункі ніжки, ідеальний прес - цією фігурою неможливо намилуватися, просто: "Ого, яка!".

Крім бікіні, модель з'явилася в чорному короткому плащі і півчобітках на підборах.

Зірка прибрала хвилясте волосся у високий хвіст, вітер розвіював їх. Також на ній були стильні темні окуляри в білій оправі.

На красуні практично не було макіяжу.

Варто відзначити, що в рамках фотосесії Келлі несла валізу, на який був закріплений до неї наручниками.

Сама вона позувала у літака або ніби виходячи з нього. Ймовірно, автори фото створили образ чарівної шпигунки.

За 15 годин пост зібрав понад 44 тисячі лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали компліментами розкішну фігуру.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл була обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".

На одному з кадрів Келлі позувала, лежачи в блакитній воді. Її волосся розтягнулося по гладі, а сама Гейл похвалилася апетитними формами.

Пружний прес, великі груди, тонка талія, стрункі ноги - мрія будь-якого володіти такою ідеальною красою.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл опублікувала фото, на якому постала абсолютно голою, на ній були лише прикраси. Келли була з мокрим волоссям і пильно подивившись в камеру.

Зірка забруднилася в піску, присівши біля каменів, позаду Гейл було видно каміння.

Шикарна фігура знаменитості - не відірватися.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Гейл позувала в сукні з прозорими вставками в районі грудей. Сукня обтянула фігуру Келлі, підкресливши пишні стегна і груди.

Образ зірки завершили витончені прикраси.

Келлі закинула волосся назад і нахилила голову, торкнувшись долонею до щоки.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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