Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, постала в дуже відвертому образі

Зірка часто публікує фото, на яких демонструє свої принади, пише Politeka.net. Ось і цього разу Белла похвалилася фігурою і голими грудьми.

На знімку модель з'явилася в одній білій довгій сорочці, яка була розкрита. Зірка підняла руки і доторкнулась до волосся. В результаті її оголені груди "випали" всім напоказ. Варто відзначити, що свої принади на фото модель зафарбувала білим.

Також на красуні були штани, блискавку яких вона трохи розстебнула і показала свій пружний живіт.

На руках у знаменитості блищав золотий браслет.

Гарний макіяж лише освіжив обличчя, підкресливши красу Хадід.

"Дай мені що-небудь солодке", - підписала гаряче фото Белла.

За дев'ять годин пост зібрав майже 800 тисяч лайків та багато коментарів.

"Прекрасна", "Янгол", Чудова", Апетитна", "Ідеальна", "Чарівна", "Розпусниця", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала на стільці і проникливо дивилася прямо в об'єктив камери. Знаменитість постала роздягненою і тільки прикрилася рушником. Кадр дуже ефектний.

Варто відзначити, що кожне відео і знімок моделі отримують безліч лайків та компліментів від захоплених користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала з пальто в руках, сидячи при цьому на стільці.

Як можна помітити, модель без білизни і до непристойності розставила ноги. Пікантні місця дівчата прикриває саме пальто.

Користувачі мережі не стримували себе в руках.

«Божественна», «боже прикрий тіло. Не можна ж так!», «занадто гаряче», «люблю тебе!», - написали вони.

Нагадаємо також, що Белла Хадід порадувала своїх шанувальників кадрами з ванної.

Маска і халат прекрасно сиділи на відомій моделі. Але особливу увагу шанувальників привернуло дуже відверте декольте.

Шикарні груди Хадід всього за годину зібрали більше двохсот тисяч лайків.

Її прихильники залишили сотні захоплених коментарів під цим постом.

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