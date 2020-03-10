Співачка Слава Камінська з дуету «Неангели» спантеличила мережу кадрами з лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Відгадайте, що я буду робити? Не скажу. Як бачите, на обличчі у мене нічого не змінилося. Сись*і донашиваю старі. А?», - каже вона на камеру.

Уточнимо, що крім кадрів в халаті, шапочці і бахілах, Каминиская демонструє на камеру розкішні груди в рожевому білизна.

Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри зірка опублікувала в Сторіс.

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Вчора вдень співачка вирішила показати, як відпочиває з колегами під час прогулянки по місту. Причому Слава зазначила, що робить вона це прямо перед своїм виступом в іншому місті.

А сьогодні співачка показала в розділі Сторі в Instagram, як, власне, вона готувалася до чергового виступу. Нагадаємо, Слава часто з'являється в різних концертних костюмах на публіці, деякі з них досить відкриті.

Тому в Сторі Камінська засвітила не тільки обличчя без макіяжу і волосся без укладок, але ще і трохи дивний наряд. Слава позувала в сітчастій спідниці, не приховує її ноги в масивних чорних черевиках на шнурівці і чорною тостовке, вдало приховати інші частини тіла.

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