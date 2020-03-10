Топ-модель Белла Хадід вирішила показати відвертий знімок зі своєї нової фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, дівчина позує з пальто в руках, сидячи при цьому на стільці. Як можна помітити, модель без білизни і до непристойності розставила ноги. Пікантні місця дівчата прикриває саме пальто.

«Божественна», «боже прикрий тіло. Не можна ж так!», «занадто гаряче», «люблю тебе!», - пишуть вони.

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Відома красуня-співачка не перестає дивувати публіку і "підгодовує" її усілякими відвертими кадрами, , пише Politeka.net. В цей раз струнка красуня вирішила показати свій перекус, сидячи на підлозі в черевиках і штанях, але без ліфчика.

Бежеві широкі брюки, темні кросівки, кепі в колір взуття, і рука з бутербродом, що прикриває голі груди - кадр з сториз Белли вийшов інтригуючим і ефектним.

Відзначимо, що в цей раз фолловери зірки, так як фото з сториз, не можуть його прокоментувати, але раніше вони неодноразово відзначали, що "Белла - кумир молоді" та "королева світу", вона прекрасна, як в одязі, так і без неї, але з голими фото стала переборщувати.

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