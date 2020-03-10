Модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул засвітила розкішне тіло в одному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Зелений і золотий», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Сванепул позує в одному міні-бікіні, демонструючи розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«ідеальне тіло», «божественний вигляд», «вогонь», «богиня!», «люблю тебе, Кендіс», «очі відвести не можна», - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул блиснула ідеальною фігурою під час відпочинку.
«Королівська кішка», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Сванепул позує в крихітному міні-бікіні, яке ефектно підкреслює її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Вау, яка кішечка!», «золота королева!», «божественна», «на тебе можна дивитися вічно – ти ангел!», «Яка стрункість – диво!», «ось так виглядає справжній ідеал!», - пишуть вони.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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